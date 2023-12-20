"Умный, трудолюбивый и с впечатляющей мускулатурой. Способность Артема терпеть – звериная. Довбик умный тактически, он все понимает правильно с первого раза, то ли на маленькой доске, где Мичел обычно персонализирует инструкции, то ли на большой тактической доске, где общие советы.

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Артем не очень хорошо говорит по-испански, но прекрасно общается на английском. Он физически сильный и ест, как лев. У него элитная мускулатура, которая позволяет думать, что он вряд ли получит травмы", – пишет Relevo, ссылаясь на источники из тренерского штаба команды.

Артем Довбик присоединился к Жироне летом текущего года. С момента прихода в клуб украинец лишь раз пропускал матч из-за травмы. В общем Артем сыграл за каталонцев в 17 матчах во всех турнирах. В его активе 11 голов и пять результативных передач.

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