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"Он еще совсем сынок", – Милевский шутливо наехал на Зинченко

17:42 134 Читати українською
"Он еще совсем сынок", – Милевский шутливо наехал на Зинченко
Александр Зинченко / соцсети

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский сравнил свое и нынешнее поколение игроков.

"Я вообще ребят хотел увидеть, но как-то не удается. В принципе, кто в сборной остался? Ярмола, наверное.

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Зинченко еще вообще сынок. Судя по нашему нового поколению, ребята, которые на 10 лет моложе меня, вообще не имеют авторитетов – они несколько другие люди, чем мы были в их возрасте", – поделился Милевский в интервью программе ПроФутбол.

Напомним, что Зинченко провел 7 матчей во всех турнирах в составе Манчестер Сити, а не отметившись результативными действиями.

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Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украина Украина Сборная Украины Артем Милевский Артем Милевский
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