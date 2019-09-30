"Он еще совсем сынок", – Милевский шутливо наехал на Зинченко

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский сравнил свое и нынешнее поколение игроков.

"Я вообще ребят хотел увидеть, но как-то не удается. В принципе, кто в сборной остался? Ярмола, наверное.

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Зинченко еще вообще сынок. Судя по нашему нового поколению, ребята, которые на 10 лет моложе меня, вообще не имеют авторитетов – они несколько другие люди, чем мы были в их возрасте", – поделился Милевский в интервью программе ПроФутбол.

Напомним, что Зинченко провел 7 матчей во всех турнирах в составе Манчестер Сити, а не отметившись результативными действиями.

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