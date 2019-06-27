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"Он еще не перешел в клуб, а уже хочет уйти", – ПСЖ отказался включать в контракт Де Лигта пункт о сумме отступных

18:42 96 Читати українською
"Он еще не перешел в клуб, а уже хочет уйти", – ПСЖ отказался включать в контракт Де Лигта пункт о сумме отступных
Маттейс Де Лигт / Фото AP

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт еще не одел футболку ПСЖ, а уже вызвал негатив у руководства клуба.

ПСЖ не смог договориться с Маттейсом Де Лигтом об условиях личного контракта, сообщает RMC Sport.

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Причиной этому стал отказ парижского клуба включать в контракт нидерландца опцию о сумме отступных в размере 150 млн евро. Во Франции данный пункт не предусмотрен законом, поэтому может быть установлен только в устном порядке.

"Он еще не перешел в клуб, а уже хочет уйти", – заявил представитель клуба.

По информации источника, несмотря на противоречия по контракту, чемпионы Франции не теряют надежды подписать 19-летнего защитника.

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