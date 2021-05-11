"Ситуация ван де Беека в Манчестер Юнайтед? Это просто показывает, какая прекрасная жизнь у них была в Аяксе. Он подумал, что уже стал большим мальчиком и может достичь успеха в других странах, но и в Нидерландах отличный чемпионат. В Аяксе тебе действительно помогают, особенно если играешь на позиции "десятки".

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Часто происходит так, что футболисты идут из этой команды в иностранную, и мы видим совсем другую историю. Он может со всем справиться. Если переходишь в иностранный клуб, то должен уметь проявить себя. Тогда в команде подумают: он один из нас, с ним мы будем побеждать", – приводит слова ван Бастена Goal.

Добавим, что ван де Беек присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2020 года. В составе "красных дьяволов" провел 33 поединка, отличившись голом и 2 ассистами.

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