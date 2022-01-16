Президент Реала Флорентино Перес остался доволен своей командой в игре против Атлетика (2:0).

"Модрич и Куртуа – лучшие футболисты мира на своих позициях. Лука находится в невероятной форме и достоин выиграть еще один "Золотой мяч", – цитирует Переса AS.

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В финале Суперкубка Испании против Атлетика хорватский полузащитник забил один из голов, а бельгийский голкипер красиво парировал удар соперника с пенальти.

Напомним, действующий контракт 36-летнего Модрича с Реалом завершается в конце сезона, соглашение с Куртуа действует до лета 2026-го.

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