"Он достоин выиграть "Золотой мяч", – Перес выделил двух игроков Реала после Суперкубка Испании
23:29 - Читати українською
Президент Реала Флорентино Перес остался доволен своей командой в игре против Атлетика (2:0).
"Модрич и Куртуа – лучшие футболисты мира на своих позициях. Лука находится в невероятной форме и достоин выиграть еще один "Золотой мяч", – цитирует Переса AS.
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В финале Суперкубка Испании против Атлетика хорватский полузащитник забил один из голов, а бельгийский голкипер красиво парировал удар соперника с пенальти.
Напомним, действующий контракт 36-летнего Модрича с Реалом завершается в конце сезона, соглашение с Куртуа действует до лета 2026-го.
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