Он допустил фейл года, а его эффектная жена позирует обнаженной: все о арбитре финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия

Финал чемпионата мира 2018 обслужит аргентинец Нестор Питана, хотя еще два месяца назад это было даже сложно представить.

Страсть к баскетболу и кино

Питана в детстве увлекался не только футболом, но и баскетболом. С ростом 193 см он идеально подходил для игры на паркете и даже получил прозвище "Большая стопа". Будущий рефери вызывался в региональную баскетбольную сборную U-18, однако впоследствии все же решил посвятить свою жизнь футболу.

Франция – Хорватия: анонс финала ЧМ-2018

Питана в региональной баскетбольной команде U-18

Питана выступал за команды из низших лиг чемпионата Аргентины, а параллельно получал высшее образование по специальности "учитель физкультуры". Кроме этого, Нестор еще и успевал сниматься в кино, засветившись в аргентинском фильме "Ла Фурия". Там он выполнял роль тюремного охранника.

Удостоверение Питаны, как игрока студенческой футбольной команды

Эпизодическая роль Питаны в фильме "Ла Фурия"

Позор года в Аргентине

Футбольную карьеру Питана завершил в 27 лет и полностью посвятил себя судейству. В 2007-м он дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Аргентины, а через три года получил статус рефери ФИФА. В 2014-м Питана обслужил четыре матча чемпионата мира в Бразилии, столько же встреч он отработал на нынешнем Мундиале.

Однако еще в апреле было сложно представить, что 43-летнему аргентинцу доверят финал ЧМ-2018. Дело в том, что Питана серьезно опозорился в матче Эстудиантес – Чакарита, допустив нескольких невероятных фейлов. Сначала он назначил сюрреалистический пенальти в ворота хозяев, не заметив, что во время атаки Чакариты мяч вышел за пределы поля, примерно на метр. Игра была продолжена, сфера попала в корпус защитнику, а Питана указал на "отметку". На этом фестиваль ошибок рефери не прекратился и впоследствии он засчитал взятие ворот, когда футболист Чакариты откровенно указал в центре поля и отдал голевую передачу на партнера, который находился в офсайде.

После ужасного судейства Питана был отстранен на один тур чемпионата Аргентины. На данный момент он уже находился в списке ФИФА, как рефери ЧМ-2018...

Эффектная жена

Еще одна изюминка Питаны – это его взрывная жена Ромина Ортега. Пожалуй, именно в ее объятиях Нестор "зализывал раны" после провального арбитража. Вторая половинка уже давно приучила всю Аргентину к пикантным, а иногда даже провокационных фото. Это нужно видеть...

#posparto Допис, поширений Romina Ortega (@romiiortegaa) 22 Бер 2018 р. о 12:48 PDT

Summer Допис, поширений Romina Ortega (@romiiortegaa) 18 Жов 2017 р. о 2:06 PDT

Питана – только второй аргентинский арбитр после Орасио Элисондо, который обслужит финальный матч чемпионата мира. Как бы не завершился матч Франции – Хорватия, его точно не обвинят в предвзятости. Аргентина на ЧМ-2018 потерпела болезненные поражения и от "шашечных" (0:3), и от "галльских петухов" (3:4).