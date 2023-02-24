Главный тренер Марселя Игорь Тудор в восторге от влияния Малиновского на команду.

Марсель находится в хорошей форме и продолжает преследовать ПСЖ. Команда Малиновского занимает второе место и всего на пять очков отстает от парижан. Тудор считает, что с приходом украинца улучшился уровень игры.

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"Малиновский – дополнительная ценность для команды. Своими способностями он сумел поднять уровень группы", – сказал наставник Марселя на пресс-конференции.

Напомним, что Малиновский и Ко в 25 туре сыграют против ПСЖ на Велодроме. Встреча запланирована на 26 февраля. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

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