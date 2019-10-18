"Он должен понять, чего действительно хочет от жизни", – Видаль назвал суть проблем Дембеле в Барселоне

Чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль поделился мнением о своем одноклубнике Усмане Дембеле.

"Усман – футболист с огромным талантом. Когда он достигнет зрелости, то станет важным игроком для Барселоны и сборной Франции.

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Но, очевидно, ему нужно повзрослеть. Начать прислушиваться к своему телу, быть лучше подготовленным, чтобы избежать травм. Если вы хотите быть лучшим, то должны вставать, есть и ложиться спать, думая о футболе. Я считаю, что Усман в какой-то момент поймет, что ему нужно делать.

Я много с ним общаюсь. Он хороший мальчик. Он хочет стать лучшим. Дембеле прибыл в Барсу в возрасте 20 лет без особого опыта. Усман должен понять, чего он действительно хочет от жизни, понять, где и с кем он играет. Но я думаю, что вижу его прогресс. Он должен продолжать в том же духе", – приводит слова Видаля L'Equipe.

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