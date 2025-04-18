"Среда в Роме действительно сложная. Им трудно дать ему шанс расти, он должен иметь индивидуальность, чтобы играть там, а также быть готовым к критике, когда не забивает.

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Он иногда кажется немного разъяренным, но забить 16 голов в первый год в такой среде нелегко. И я думаю, что у него есть несколько серьезных шагов. Возможно, после года тренировок и тренера, который верит в него, он сможет достичь успеха", – цитирует Пеллисье TMW Radio.

Серджо Пеллисье большую часть своей карьеры провел в Кьево, также выступал за другие итальянские клубы. В его активе 1 матч за национальную команду своей страны, в котором он отметился забитым мячом.

Напомним, в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 41-ю игру за Рому, забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года.

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