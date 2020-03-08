"Он должен делать передачи, ведь слишком много забивает", – Азар оценил асист Холанда

Вингер Боруссии Д Торган Азар с юмором прокомментировал ассист Эрлинга Холанда в поединке 25-го тура Бундеслиги против Боруссии М (2:1).

"Думаю, Холанд должен делать передачи, он слишком много забивает. Иногда пасовать – это хорошо. В прошлый раз я ассистировал ему, так что все в порядке, счет 1:1. В следующий раз я снова отдам ему ассист.

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Вернуться на стадион менхенгладбахской Боруссии – это особенные чувства. Я впервые сыграл здесь после ухода, я провел замечательные моменты здесь. Люблю всех, но простите, я играю за Дортмунд и должен защищать наши цвета", – цитирует Азара Sky Sports Germany.

Напомним, дортмундская Боруссия одолела одноклубников из Менхенгладбаха (2:1) в матче 25-го тура Бундеслиги. Холанд, на удивление, не смог порадовать болельщиков забитым голом, однако отметился результативной передачей.

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