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"Он должен делать передачи, ведь слишком много забивает", – Азар оценил асист Холанда

12:30 77 Читати українською
"Он должен делать передачи, ведь слишком много забивает", – Азар оценил асист Холанда
Азар и Холанд / Imago

Вингер Боруссии Д Торган Азар с юмором прокомментировал ассист Эрлинга Холанда в поединке 25-го тура Бундеслиги против Боруссии М (2:1).

50’ Ларс Штиндль
 
Торган Азар 8’
Ашраф Хакими 71’
8’ Торган Азар
50’ Ларс Штиндль
71’ Ашраф Хакими

"Думаю, Холанд должен делать передачи, он слишком много забивает. Иногда пасовать – это хорошо. В прошлый раз я ассистировал ему, так что все в порядке, счет 1:1. В следующий раз я снова отдам ему ассист.

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Вернуться на стадион менхенгладбахской Боруссии – это особенные чувства. Я впервые сыграл здесь после ухода, я провел замечательные моменты здесь. Люблю всех, но простите, я играю за Дортмунд и должен защищать наши цвета", – цитирует Азара Sky Sports Germany.

Напомним, дортмундская Боруссия одолела одноклубников из Менхенгладбаха (2:1) в матче 25-го тура Бундеслиги. Холанд, на удивление, не смог порадовать болельщиков забитым голом, однако отметился результативной передачей.

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд Торган Азар Торган Азар Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Германия
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