Известный испанский журналист Роджер Барнильс разобрал игру Владислава Крапивцова в игре Кубка Каталонии против Андорры (3:2).

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"Вчера Влад доказал, что он вратарь с характером, после того, как некоторое время не имел игровой практики. Среди преимуществ игра обеими ногами, а из недостатков вчера – занимал слишком глубокую позицию в воротах. Считаю, что Влад имеет долгосрочные перспективы в команде, и я убежден, что в следующем сезоне он должен быть вторым голкипером Жироны", – заявил Барнильс.

Напомним, что 2 апреля Жирона оформила ремонтаду в игре с Андоррой, отыгравшись после 0:2, и вышла в финал Кубка Каталонии, где сыграет с Эспаньолом.

ATURADES

Vlad va demostrar ahir ser un porter amb caràcter, després de temps sense jugar.

En la meva opinió, juga un passet massa enrere cosa que fa dificultar-li sortides i, en ocasions, blocar.



Malgrat això, va demostrar bona tècnica amb les mans quan va aturar. pic.twitter.com/5ctBH1RYYW — Roger Barnils (@rogerbarnils) April 3, 2025

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