"Он должен быть вторым вратарем Жироны": Крапивцова расхвалили после дебюта и оценили перспективы в клубе
Украинский голкипер Жироны получил комплименты в свой адрес после полуфинала Кубка Каталонии.
Известный испанский журналист Роджер Барнильс разобрал игру Владислава Крапивцова в игре Кубка Каталонии против Андорры (3:2).
Крапивцов получил вердикт от известного испанского журналиста после дебюта за Жирону – украинец пропустил дважды (ВИДЕО)
"Вчера Влад доказал, что он вратарь с характером, после того, как некоторое время не имел игровой практики. Среди преимуществ игра обеими ногами, а из недостатков вчера – занимал слишком глубокую позицию в воротах. Считаю, что Влад имеет долгосрочные перспективы в команде, и я убежден, что в следующем сезоне он должен быть вторым голкипером Жироны", – заявил Барнильс.
Напомним, что 2 апреля Жирона оформила ремонтаду в игре с Андоррой, отыгравшись после 0:2, и вышла в финал Кубка Каталонии, где сыграет с Эспаньолом.
Барселона прорвалась в финал Кубка Испании, удержав победу над Атлетико в ответном матче