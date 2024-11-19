Экс-вратарь Пармы, Ювентуса, ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что судьба была несправедлива по отношению к Неймару.

В 2023 году Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в возрасте 45 лет. Помощник главного тренера сборной Италии делил поле с разными великими игроками.

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"Я играл с тремя поколениями. Зинедин Зидан, Роналду, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Андрес Иньеста... Однажды Паоло Мальдини похлопал меня по плечу, он пытался меня успокоить. Он также дебютировал в Серии А еще подростком и знал, что это такое. Я никогда не забуду этот жест. Он был великим футболистом. Верный и храбрый".

В конце своей карьеры Буффон перешёл в ПСЖ. Экс-вратарь играл во французской столице с бесчисленным количеством звездных партнёров, из которых выделялся один. "Неймар был лучшим. Он должен был выиграть "Золотой мяч" пять раз – за то, какой он игрок и человек", – цитирует Буффона Corriere della Sera.

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