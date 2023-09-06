Нападающий сборной Испании и Реала Хоселу высказался по поводу игры в одной команде с Тони Кроосом и Джудом Беллингемом.

"У Крооса должно быть пять "Золотых мячей"! Он невероятен, способен изменить игру. Он один из игроков, который больше всего меня в Реале. Он никогда не теряет мяч и играет сдержанно, что отличает его от других. С ним приятно играть.

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Может ли Беллингем выиграть "Золотой мяч"? Да, он имеет все шансы выиграть его. Беллингем привлекает к себе внимание даже в раздевалке Реала. Он еще молод и сможет побороться за все награды", – рассказал нападающий в интервью AS.

Напомним, Хоселу присоединился к "сливочным" летом текущего года. В четырех матчах нынешнего сезона испанец забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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