"Тяжелый матч, играть было непросто. Сильный ветер, соперник играл глубоко, оставляя мало места. Каждый раз, когда этот арбитр (бразилец Уилтон Сампайо, – прим.) судит нас, он делает одно и то же. Кажется, он делает это специально. В любом случае, это три важных очка, которые приближают нас к цели", – написал Месси в своем Instagram.

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К слову, работа бразильского арбитра не помешала Аргентине обыграть Перу (1:0). Единственный гол во встрече забил Лаутаро Мартинес, а перуанцы не смогли реализовать пенальти во втором тайме.

Эта победа позволила "альбиселесте" набрать 25 очков и остаться на 2 строчке, отставая от первой Бразилии на 6 пунктов.

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