"Очень счастлив. Прежде всего потому, что я считаю, что мы заслужили победу в этой игре. Мы хорошо начали первые 20 минут, но, к сожалению, пропустили гол, а в матче, в котором нужно побеждать, игрокам приходится нелегко.

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После перерыва мы внесли тактические изменения, и стало намного лучше. Мы были немного более динамичны с Мало Густо, который смещался с фланга в центр поля. Он делает это фантастически для нас с первого дня, и во второй половине матча мы были намного лучше.

Конец сезона? У нас пять игр в Премьер-лиге и две в Лиге конференций – всего семь игр, и все эти игры нам нужно выиграть", – цитирует Мареску ВВС.

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