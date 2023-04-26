В очередном туре испанской Примеры Жирона сенсационно легко разобралась на своем поле с мадридским Реалом. Историческое достижение установил Тати Кастельянос – он стал первым игроком за последние 76 лет, которому удалось оформить покер в ворота Реала в Испании. Нападающий Жироны также стал первым игроком в 21 веке, оформившим покер в рамках розыгрыша испанского чемпионата.

"Решение уже на столе": испанские СМИ озвучили будущее Лунина после позора Реала и оценили новую роль Цыганкова

К сожалению, вышедшему в старте Виктору Цыганкову результативными действиями отличиться не удалось. Вингер получил хорошие оценки от статистических порталов и хорошую прессу. Чего нельзя сказать о другом украинце, который участвовал в этом поединке – Андрее Лунине. Фанаты обвиняют его чуть ли не во всех пропущенных голах. Об этих и других вердиктах смотрите в выпуске на "Футбол 24".