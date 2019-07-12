"Он даже не здоровался со мной", – Дибала рассказал о конфликте с наставником сборной Аргентины во время ЧМ-2018

Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал об отношениях с бывшим главным тренером национальной команды Хорхе Сампаоли.

"До поездки на чемпионат мира мы разговаривали, но во время самого турнира не было никакого общения. Ноль! Он даже не здоровался со мной.

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Редко такое бывает, чтобы тренер не общался с игроком, не спрашивал о его самочувствии. Лично со мной такое случилось впервые", – цитирует Дибалу Mundo Deportivo.

На чемпионате мира в России Аргентина дошла до 1/8 финала, где уступила Франции (3:4). После турнира Сампаоли был уволен.

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