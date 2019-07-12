toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Он даже не здоровался со мной", – Дибала рассказал о конфликте с наставником сборной Аргентины во время ЧМ-2018

20:54 39 Читати українською
"Он даже не здоровался со мной", – Дибала рассказал о конфликте с наставником сборной Аргентины во время ЧМ-2018
Пауло Дибала / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал об отношениях с бывшим главным тренером национальной команды Хорхе Сампаоли.

"До поездки на чемпионат мира мы разговаривали, но во время самого турнира не было никакого общения. Ноль! Он даже не здоровался со мной.

Месси может получить 2-летнее отстранение от игр за сборную Аргентины

Редко такое бывает, чтобы тренер не общался с игроком, не спрашивал о его самочувствии. Лично со мной такое случилось впервые", – цитирует Дибалу Mundo Deportivo.

На чемпионате мира в России Аргентина дошла до 1/8 финала, где уступила Франции (3:4). После турнира Сампаоли был уволен.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

blog_ava
Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче – турецкие СМИ назвали зарплату украинца
12:34
1851
Теги
Пауло Дибала Пауло Дибала Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
20
час
:
24
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук