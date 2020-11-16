Центрбек сборной Италии Алессандро Бастони прокомментировал инцидент с Робертом Левандовски, который произошел во время матча Лиги наций против Польши (2:0).

Юный защитник "Скуадры адзурры" плотно опекал поляка в одном из моментов, а тот ответил ударом локтя в подбородок. 21-летний Бастони упал на газон, однако арбитр не дал Левандовски даже желтой карточки.

Италия – Польша – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Со мной все в порядке, просто немного задело и болело некоторое время. Он даже не просил прощения, наоборот – начал жаловаться. Он значительно старше, поэтому я просто отпустил тот момент", – приводит послематчевый комментарий Бастони Football Italia.

Эмоции Левандовски можно понять. Польша без шансов проиграла 0:2, а молодой Бастони "съел" именитого форварда. К слову, это был лишь второй матч Алессандро в футболке сборной Италии.

Польша после победы над Украиной безвольно уступила Италии в Лиге наций, Дания оставила Исландию с нулем