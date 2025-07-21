"Я большой фанат Супряги, но нет. Те минуты, которые он в прошлом сезоне получал в Заре, он уже давно потерял ощущение того, где должен находиться, чтобы получить мяч и забить.

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Поэтому я считаю, что он будет третьим, а возможно и четвертым форвардом в линии нападающих Динамо. Там Ванат, Герреро, Пономаренко, и уже потом Супряга. Вот так бы я выстроил этот список", – признался Волочай в эфире YouTube-канала Динамо.

Напомним, 25-летний Супряга – воспитанник Днепра. Летом 2018-го за 6,5 млн евро перешел в Динамо, однако не смог закрепиться в киевской команде. Выступал в арендах за СК Днепр-1, Сампдорию и Зарю. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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