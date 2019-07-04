"Он чуть не довел команду до вылета", – Федецкий обвинил Смалийчука в своем уходе из Карпат

Бывший защитник Карпат Артем Федецкий попрощался с командой.

"Оставляю Карпаты с чувством, которое можно охарактеризовать фразой "не очень". Вы понимаете, что значит для меня эта команда, этот коллектив и, главное, эта эмблема. На душе грустно, но передо мной сейчас открывается новый жизненный этап, новый вызов. Это решение трудно назвать запланированным, оно, скорее, спонтанное.

Федецкий баллотируется в Верховную Раду от Слуги Народа по одному из округов Львова

Конечно, в футболе и в спорте так же, как в жизни – испытаний не избежать. Разные факторы вмешиваются, и жизнь превращается в остросюжетный сериал. Я ни о чем не жалею, значит так должно быть. Бесспорно, некоторых вещей можно было избежать, однако из-за определенных людей в клубе все случилось так, как есть сейчас.

Я имею в виду Олега Смалийчука, бывшего вице-президента Карпат. Этот человек провел свою деятельность таким образом, что Карпаты новый сезон могли начинать в Первой лиге. Благодаря его неоднозначным и неправильным решениям это все произошло.

"У Пако Хемеса яйця більші, ніж наші тренувальні м’ячі". Смалійчук відповів критикам і шукає Карпатам нового тренера

Он воспользовался отсутствием почетного президента Петра Дыминского, взял всю ответственность на себя и чуть не довел команду до вылета. Создавалось впечатление, что он был только один в клубе. Не было ни футболистов, ни тренеров. К счастью, Смалийчук вовремя покинул клуб, а в Карпатах остались настоящие "львы", которые в этой непростой ситуации отдали себя, чтобы команда начала сезон в УПЛ.

Верю, что сейчас в Карпатах состоится начало чего-то нового. В таком городе стадион должен стабильно заполняться. Нужно вернуть людей на трибуны не только игрой, но и результатом", – цитирует Федецкого пресс-служба Карпат.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати