Во время представления 18-летнего хавбека журналистка Лорена Гонсалес, думая, что ее никто не слышит, сказала: "Этот парень чернее своего костюма". Но эти слова попали в эфир телеканала Teledeporte.

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Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE) осудила журналистку за расистский комментарий и отметила, что ее слова "были неприемлемыми для общественного ТБ". RTVE уже проводит расследование, по результатам которого "будут приняты соответствующие меры", сообщает AP.

Лорена Гонсалес, в свою очередь, извинилась за свои слова. "Комментарий, который не имел под собой злого умысла или пренебрежительного отношения к игроку, был в любом случае неуместен. Подобное сравнение я бы могла использовать в отношении человека с любым цветом кожи.

Однако я понимаю, в какое чувствительное время мы живем, хотя в то же время я считаю, что сейчас все чересчур политизируют и радикализируют, и все же СМИ должны нести еще большую ответственность в вопросе борьбы с расизмом и любой другой дискриминацией", – написала журналистка в своем Instagram.

Напомним, Эдуардо Камавинга присоединился к Реала из Ренна, в котором воспитывался с 11 лет. С мадридцами юный талант подписал контракт на 6 сезонов.

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