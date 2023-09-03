"Мы работаем и делаем все ежедневно для таких моментов. Это спорт на самом высоком уровне. Игра могла пойти в любую сторону. Очевидно, я очень счастлив. Манчестер Юнайтед – отличная команда, которую действительно хорошо тренируют, и они усложняют нам жизнь.

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Деклан Райс был выдающимся, но другие тоже. Он дал нам импульс в моменты, когда команда в этом нуждалась. То, как все завершилось, прекрасно. Мы доминировали. Против Фулхэма была похожая история. Команда заслуживает большего. Меня восхищает желание моих игроков побеждать", – цитирует Артету BBC.

Арсенал одержал победу над Манчестер Юнайтед в добавленное время благодаря голам Райса и Габи Жезуса. Перед международной паузой "канониры" занимают пятую строчку, имея в своем активе 10 баллов. От первого места Арсенал отстает на два пункта.

Напомним, что Деклан Райс попал в заявку сборной Англии на отборочные матчи на Евро-2024. Он сможет сыграть 9 сентября против сборной Украины.

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