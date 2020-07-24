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"Он был вожаком, в трудную минуту мог и помочь, и "напихать": Кабаев – о Каменюке, сезоне в Заре и выступлениях в ЛЕ

18:10 - Читати українською
"Он был вожаком, в трудную минуту мог и помочь, и "напихать": Кабаев – о Каменюке, сезоне в Заре и выступлениях в ЛЕ
Владислав Кабаев / Денис Руденко, FootBoom

Форвард луганской Зари Владислав Кабаев подвел итоги сезона по завершению чемпионата Украины.

"Этот сезон однозначно можем занести себе в актив. Год назад, когда пришёл новый тренер и новые ребята, мы собирались и обсудили, что хотим бороться за самые высокие места. Мы рады, что завершили чемпионат на третьем месте. Это большой скачок вверх по сравнению с прошлым годом", – цитирует Кабаева пресс-служба Зари.

"Третий год я в Заре, и мы никак не могли пробиться в группу. Наконец мечта осуществилась. Запорожье давно уже заслужило принять матчи такого высокого уровня. Мы привыкли к этому городу и стадиону. Ты чувствуешь эти стены, будто это твой родной дом", – добавляет Владислав.

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Также игрок прокомментировал завершение карьеры Никиты Каменюки: "Жаль, что такой человек покидает нас. Потому что он реально был нашим вожаком. В трудную минуту мог и помочь, и "напихать". Он остаётся в системе команды и будет нас видеть. Но его всё равно будет нам не хватать".

Владислав Кабаев выступает за луганчан с 2017 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей и забил 7 мячей.

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Теги
Никита Никита Каменюка Владислав Владислав Кабаев Заря Заря Лига Европы
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