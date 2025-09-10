"Я видела, как Килиан отреагировал, когда встретил Зидана. Тогда ему было 14 лет, он сказал мне: "Мама, он прикоснулся к моему пальто, мы не будем его стирать". Поэтому я знаю, что это может означать для ребенка.

Мать Мбаппе сделала откровенное признание относительно пролонгации соглашения с ПСЖ: "Это был единственный раз"

Затем Килиан встречался с Криштиану Роналду, когда он перешел в Манчестер, потом в Реал. Потом были Робиньо, Роналдиньо... Что касается Криштиану...Килиан мысленно был португальцем. Он ходил к отцу друга смотреть матчи сборной Португалии и болеть за Роналду. Он был влюблен и говорил: "Я – португалец", – цитирует маму Мбаппе L'Equipe.

