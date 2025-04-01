– Ты играл вместе с футболистами, которые ранее выступали в украинском чемпионате. Клейтон был в Динамо и Атлетико Минейро, Рафаэль Форстер был с тобой в Жувентуде, а потом в Заре. Также Дерек Фрейтас – твой друг, который был в Металлисте 1925... Ты советовался с ними, стоит ли ехать в Украину?

– Конечно. Я много с ними разговаривал, особенно с Дереком. Он очень хорошо отзывался об Украине и еще до того, как я получил предложение от Карпат, он рассказывал мне, как ему здесь уютно. Ему очень нравилось играть за Металлист. Он говорил, что стадион прекрасный, что поля хорошие, что это спокойная страна, в которой можно развиваться. Что страна очень отличается от Бразилии, ведь в Бразилии оказывается очень большое давление. Если ты проигрываешь матч, то не можешь выйти из дома. Он сказал, что здесь совсем по-другому. И это уже зародило в моей голове мысль, что если будет предложение из Украины, я могу его рассмотреть.

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И вот когда оно поступило, я поговорил с ним, и он сказал: "Чувак, ты можешь ехать, потому что это действительно хороший вариант". А насчет того, что страна находилась в войне, то он поехал, когда началась война, он был в Харькове, в эпицентре событий, но даже при этом всем, он сказал, что это замечательная страна. Безусловно, это оказало большое влияние на то, что я сегодня нахожусь здесь, – сказал Бруниньо в интервью пресс-службе Карпат.

Напомним, Дерек Фрейтас выступал за Металлист 1925 в 2019-2022 гг. В составе харьковского клуба он добыл бронзовые медали Первой лиги сезона 2020/21.

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