"Я очень доволен, потому что считаю, что игроки заслужили победу, мы не получали того, чего заслуживали с начала сезона. Но я считаю, что сегодня мы показали хорошую игру. Пропустили один гол, и нам было тяжело сломать структуру Бернли. Во втором тайме доминировали и полностью заслужили результат.

Разгромная победа Мудрика и Ко в видеообзоре матча Бернли – Челси – 1:4

Мы молодая команда, в ней слишком много новых игроков, поэтому нужно строить уверенность и структуру команды. Играем хорошо, но нам нужно совершенствоваться и быть более уверенными перед воротами. Я счастлив, и на данный момент строим нашу уверенность, и три победы в последних трех играх являются важными для этой молодой группы.

Стерлинг? Я очень доволен, потому что считаю, что он должен чувствовать момент, и он игрок с опытом, который может принести команде очень много пользы. Рахим создал пенальти, а затем забил, и был причастен к первому голу.

Палмер? Он очень талантлив, у него есть качество, и он удивил меня, когда приехал, потому что это было за день до закрытия трансферного окна. То, как он читает ситуации и то, что нужно команде в каждой ситуации, делает его игроком, который может наладить связь со своими партнерами по команде. Он еще очень молод, но с большим характером, и у него есть талант и качества, которые мы сегодня увидели", – цитирует Маурисио Почеттино BBC.

Напомним, Челси одержал третью победу подряд во всех турнирах, обыграв Бернли. Лондонцы сейчас имеют 11 баллов и занимают 11 строчку в турнирной таблице АПЛ.

Эвертон уничтожил Борнмут, идущий на дно АПЛ – Забарный привез гол и не забил в пустые ворота, Миколенко развил избиение