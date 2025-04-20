"Он был действительно чертовски замечательным в матче с ПСВ. Это был матч, который они в конце концов выиграли, но он был действительно непревзойденным. Он выглядит очень хорошо в воротах и излучает уверенность, у него хорошее телосложение", – приводит слова Рамштейна psvfans.nl.

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Добавим, что Шахтер уступил нидерландскому ПСВ (2:3) в игре 5-го тура Лиги чемпионов текущего сезона. Вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык совершил в этом матче 15 сейвов. Ранее сообщалось, что кипером интересуются Фейенорд и ПСВ.

Напомним, в нынешнем сезоне Дмитрий Ризнык провел 33 поединка за клуб, пропустил 32 гола, оформил 15 "клиншитов". Контракт 26-летнего игрока с Шахтером рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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