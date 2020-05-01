"Он был похож на дикаря": Фонсека дал оригинальную оценку звезде Ромы

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека оценил уровень игры полузащитника Николо Дзаньоло.

"Он не просто замечательный природный талант, это игрок, который значительно прибавил в этом году.

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Ранее я говорил, что он был похож на дикаря, который руководствуется своими инстинктами, но теперь он понимает игру, понимает пространство, понимает весь процесс принятия решений. Я не сомневаюсь, что через несколько лет он станет одним из лучших игроков не только в Италии, но и во всей Европе", – подчеркнул Фонсека в комментарии ESPN.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и оформил 2 ассиста. В январе хавбек порвал крестообразные связки колена и был прооперирован.

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