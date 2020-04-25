toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Он был отцом для них": Пятов – о стратегии Луческу для адаптации бразильцев Шахтера

16:03 3 Читати українською
"Он был отцом для них": Пятов – о стратегии Луческу для адаптации бразильцев Шахтера
Марлос и Луческу / Футбол 24

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил взаимоотношения экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу с бразильскими легионерами команды.

"Он воспитывал бразильцев. Бразильцы при нем росли. Он знал, что они находятся в другой стране.

Пятов раскрыл главный секрет успеха Блохина в сборной Украины

К ним нужна мягкость в подходе. Он был как папа, который защищал повсюду. Такого нам как легионерам нигде не сделают, ни в той же Бразилии, ни в любой точке мира.

А у него любовь была к бразильцам. Но говорить, правильно это или неправильно, если мы воспитываем футболистов, продаем за 50 миллионов, люди идут в топ-клубы. Значит, наверное, не стоит говорить, что у Луческу неправильный подход. Он давал всем шанс. Да, у нас в атаке были бразильцы, но оборона была чисто из украинцев", – заявил Пятов в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, что Мирча Луческу тренировал Шахтер в 2004-2016 гг. и завоевал с донетчанами 22 трофея, в том числе, 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано

blog_ava
Игроки Динамо надеялись на приход другого тренера – журналист озвучил имя фаворита
10:47
644
Теги
Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу Андрей Пятов Андрей Пятов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук