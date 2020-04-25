"Он был отцом для них": Пятов – о стратегии Луческу для адаптации бразильцев Шахтера

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил взаимоотношения экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу с бразильскими легионерами команды.

"Он воспитывал бразильцев. Бразильцы при нем росли. Он знал, что они находятся в другой стране.

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К ним нужна мягкость в подходе. Он был как папа, который защищал повсюду. Такого нам как легионерам нигде не сделают, ни в той же Бразилии, ни в любой точке мира.

А у него любовь была к бразильцам. Но говорить, правильно это или неправильно, если мы воспитываем футболистов, продаем за 50 миллионов, люди идут в топ-клубы. Значит, наверное, не стоит говорить, что у Луческу неправильный подход. Он давал всем шанс. Да, у нас в атаке были бразильцы, но оборона была чисто из украинцев", – заявил Пятов в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, что Мирча Луческу тренировал Шахтер в 2004-2016 гг. и завоевал с донетчанами 22 трофея, в том числе, 8 чемпионских титулов и Кубок УЕФА.

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