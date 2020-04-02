"Он был очень зол": Роналду не сдержал слова перед ветераном Серии А

41-летний экс-голкипер Кьево Стефано Соррентино вспомнил свою договоренность с Криштиану Роналду обменяться футболками, но что-то пошло не так.

"Мы согласились обменяться с Роналду футболками, но, не забив пенальти, он был очень зол. Это случалось впервые с ним в Италии.

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Мы встретились в подтрибунном помещении, он поздравил меня, но у него было хмурое лицо ... И Роналду не дал мне свою футболку. В конце концов я взял футболку Дибалы. В любом случае, все завершилось хорошо", – цитирует Соррентино Sky Sport Italia.

Напомним, в том матче прошлого сезон Серии А Юве разгромил Кьево (3:0).

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