"У меня был отличный шанс сыграть в очень хорошем клубе и сразиться с самыми большими командами и лучшими футболистами. В 2007-м на Олд Траффорд, когда я был в киевском Динамо, играл с Манчестер Юнайтед. С Криштиану Роналду еще в начале его карьеры. Хорошо, после периода в Спортинге. Он один из лучших футболистов планеты! Поединки с ним были очень тяжелыми.

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Очень быстрый игрок со многими качествами, к нему нельзя было придраться. Замечательный футболист, его невозможно было остановить. Вы напрасно занимались специальной подготовкой, у вас просто не было шансов.

А в 2004-м я играл против Роналдо. Вот он забивает нам гол! Он обвел меня и забил гол, но это не стыдно. Он обыгрывал меня в том матче три или четыре раза, и я ни разу даже не сфолил на нем! У него был свой знаменитый финт, который никто так и не разгадал.

Знаю, что все защитники находились в таком же положении, как и я. Роналдо был классным футболистом, я думаю, что он был круче Криштиану Роналду", – цитирует Гиоане Gazeta Sporturilor.

Напомним, Тибериу выступал за Динамо с 2001 по 2011 гг.

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