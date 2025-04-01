"Я никогда не думал, что он станет тренером! Не из-за его футбольных навыков или интеллекта, а, потому что Аморим был клоуном в раздевалке.

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Рубен был очень веселым человеком и всегда делал что-то, чтобы рассмешить людей. Когда услышал, что он начал работать тренером, я был немного удивлен и подумал, как парень, с которым я играл, мог стать таким серьезным.

Но он был очень умным игроком. Он мог играть на многих разных позициях. Поэтому, возможно, именно поэтому он является блестящим тренером, потому что имеет отличное понимание игры", – цитирует Миранду Flashscore.

Напомним, оба португальца играли вместе за Бенфику. После завершения карьеры Рубен Аморим начал работать тренером в Браге, Каса Пии, а затем возглавил Спортинг, из которого ушел ради Манчестер Юнайтед.

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