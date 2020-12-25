"Венгер? Он был действительно невероятным тренером. Да, для меня и многих других игроков он был как отец. Я думаю, что многим в Арсенале действительно не хватает его", – ответил в твиттере Озил на вопрос о легендарном экс-тренере "канониров".

Венгер заинтриговал будущим Озила

Напомним, Венгер возглавлял Арсенал с 1996 по 2018 годы, трижды становился чемпионом Англии, а также по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Добавим, что Озил перешел в стан "канониров" летом 2013 и проработал со специалистом в течение 5 лет. В текущем сезоне немец ни разу не выходил на поле, не попав даже в заявку команды на турниры.

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