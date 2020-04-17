"Он был бы великим в Испании": Мата назвал наиболее недооцененного игрока Манчестер Юнайтед

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Мата поделился мнением об одноклубнике, которого не оценили должным образом.

"Первым на ум приходит Майкл Каррик, поскольку я имел возможность играть рядом с ним на протяжении длительного времени. Мне известно, насколько он был важен для команды.

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СМИ и болельщики, мне кажется, не уделяли ему должного внимания, не говорили о его важности, но мне было приятно играть вместе с ним. Как атакующий футболист я знал, что Майкл, находящийся позади, всегда найдет меня пасом, где бы я не был.

В шутку называл его квотербэком, поскольку мяч всегда прилетал к нему. Да еще и не в ноги, а сразу ему на ход. Иногда люди недостаточно ценят это. Говорят, что Майкл был не самым агрессивным, но он был очень умным игроком. Быть агрессивным ему и не надо было. Он был невероятным полузащитником для меня. В течение карьеры его недооценивали – и в сборной, и в клубе. Его игровой стиль очень ценится в Испании. Здесь он, вероятно, стал бы даже более великим игроком", – признался Мата в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Майкл Каррик является воспитанником Вест Хэма. Также он выступал за Суиндон и Тоттенхэм, а в 2006 году перебрался на Олд Траффорд, где провел 12 сезонов. В активе Каррика 5 чемпионских титулов и кубок ЛЧ сезона 2007/08. Ныне экс-хавбек входит в штаб Уле Гуннара Сульшера.

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