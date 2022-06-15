"Люди очень боялись Родриго, потому что он был безумным, он избивал украинцев. Украинцы боялись его. На тренировках он надирал им задницы.

Родриго: Решение перейти в Динамо было ошибкой

Родриго дал копняка одноклубнику за то, что он настраивался на выполнение штрафного удара", – цитирует Дуду UOL .

Напомним, Балдассо принадлежал киевлянам с 2005 по 2012 годы (наиграл 58 матчей), но большую часть этого этапа карьеры провел в арендах в Бразилии. В свое время он ударил Александра Алиева во время матча за дубль, так как хотел выполнить штрафной.

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