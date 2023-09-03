Бывший игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор высмеял Челси за поражение от Ноттингем Форест в четвертом туре АПЛ (0:1).

"21 удар и только два попали в створ ворот. Челси потратил 1 миллиард фунтов стерлингов на средних игроков. Почему они не пошли и не купили Мбаппе или Кейна?

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Мудрик чуть не подарил два гола. Он был совершенно ничтожен. Он сыграл 19 матчей, в которых забил 0 голов", – сказал Габриэль Агбонлахор в talkSPORT.

Напомним, что Ноттингем Форест обыграл Челси с минимальным счетом 1:0. Михаил Мудрик появился на поле на 77-й минуте, но ничем помочь своей команде не сумел.

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