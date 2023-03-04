Уругвайский нападающий советовал Неймару выбрать Англию, а не Францию летом 2017 года. Суарес поделился некоторыми подробностями приватных разговоров.

Суарес спровоцировал большой скандал в Бразилии – хитрость форварда разозлила соперников, на поле появилась полиция

"Мне не очень нравится говорить об этом, но был момент, когда уже было много слухов, поэтому мы с Месси пошли поговорить с Неймаром и сказали: "Ней, если хочешь выиграть все, оставайся с нами".

Он слушал нас и говорил: "Да, да, я хочу остаться". Но есть окружение, которое иногда трудно контролировать. Как друзья советовали ему остаться, но это его решение, его семьи. Мы говорили: "Неймар, Англия лучше Франции. Футбол Манчестер Сити будет лучшим для тебя".

Это рискованное заявление, но я возьму на себя такую ответственность. Если бы Неймар остался в Барселоне, он бы наверняка выиграл "Золотой мяч". Мое мнение таково, что если бы он остался, то выиграл бы, да", – цитирует уругвайца Плакарь.

Напомним, что Суарес, Месси и Неймар вместе играли в составе Барселоны три года. За этот период они выиграли шесть титулов и забили 364 головы. В 2017 году бразилец перешел в ПСЖ, где продолжает выступать и дальше.

Барселона с помощью удачи обыграла Реал в первом полуфинале Кубка Испании – автогол перечеркнул все усилия Мадрида