"Замечательно, что Ламин Ямаль вернулся. Все снова смогли увидеть, насколько он хорош. Он сразу показал, что является исключительным игроком. Мы все счастливы.

Педри – особенный. Он великолепный игрок. Он становится все большим лидером. Это сумасшедший игрок, очень важен. Когда Педри на поле, он повсюду. Он дает нам контроль над мячом и всегда знает, где должен быть. Он очень хорош. Вместе с Френки де Йонгом они очень хорошо организовали команду. Я очень наслаждаюсь этими моментами.

Педри и де Йонг знают, как хотят играть, хорошо понимают друг друга... Фантастически видеть эту химию. С этой парой нас труднее прессинговать, и это дает нам больше владения, создает пространство – и это самое важное. Я очень горжусь командой.

У Дани Ольмо нет физических проблем. Сперва мы также думали о следующем матче, и он будет в старте против ПСЖ. Начинаем подготовку к Лиге чемпионов", – цитирует Ганси Флика Marca.

Напомним, следующим соперником Барселоны будет ПСЖ. Встреча запланирована на 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

