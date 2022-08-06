"Я вчера общался с Игорем Суркисом по поводу Кабаева. Он сказал, что сейчас выдергивать его из Зари не будут, он доиграет за них всю квалификацию Лиги конференций, дай Бог выведет Зорю в группу, и после этого заберут его. Мне было интересно на каких условиях, потому что сейчас отправили туда Русина. Он сказал, что не будет прямого обмена. Будут коммерческие сделки, у каждого игрока есть своя цена.

Динамо согласовало контракт с вингером Зари – замена Вербичу найдена

В принципе, вчера президенты Динамо и Зари вместе смотрели матч луганской команды, поэтому, возможно, там уже о чем-то и договорились. В любом случае Кабаев будет в Динамо, но это – только вопрос времени", – рассказал Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Добавим, что Кабаев провел 17 поединков за Зарю в прошлом сезоне, в которых отличился голом и ассистом. Владислав может сыграть как на обоих флангах, так и на позиции атакующего хавбека.

Динамо отримало ще одну пробоїну, або Як замінити Вербіча і до чого тут Коноплянка?