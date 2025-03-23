"Я недавно сравнивал Дастана с Хусановым. В 16 лет Хусанова никто не знал, а 16-летнего Дастана продали Челси. На сборах я увидел, что этот парень уникален. Я очень рад, что такой игрок родился в Казахстане. Уникальность в том, что он знает, когда и что делать.

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В 16 лет он все понимает. Считаю, что Челси сделал крутое приобретение. У него есть все качества, чтобы в будущем играть в АПЛ. Если мы правильно его будем развивать и доводить до определенных кондиций, то он будет не хуже Мудрика", – приводит слова Алиева Sportnews.

Напомним, форвард Кайрата Дастан Сатпаев зимой подписал контракт с лондонским Челси и присоединится к "синим" летом 2026 года. В нынешнем сезоне юный футболист провел 3 матча за клуб и забил 1 гол.

К слову, украинский вингер Челси Михаил Мудрик с декабря отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. В организме футболиста нашли запрещенный препарат – мельдоний. В этом сезоне он сыграл 15 игр за клуб, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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