"Он будет главным героем Серии А", – Капелло рассказал, какой трансфер может спасти сезон для Милана

Бывший главный тренер Милана Фабио Капелло поделился мнением о возможном переходе нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича в состав "россонери".

"Милан имел несчастье быть проданным кому-то, у кого не было ресурсов для управления клубом мирового уровня. Теперь есть Эллиот, который предпочитает счета и ​​отдает старые долги.

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Покупка Ибрагимовича стала бы отличным шагом для Милана. Он все еще может изменить ситуацию в Италии. Я хорошо его знаю. Уверен, если Златан вернется в итальянский чемпионат, он будет его главным героем", – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Златан уже играл в Милане с 2010 по 2012 год, один раз выиграв Серию А. Контракт 38-летнего Ибрагимовича Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается в конце 2019 года. За полтора года в американском клубе шведский форвард провел 58 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.

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