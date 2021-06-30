"Два факта все же затмили игру: инцидент с молодым человеком в форме сборной России и украинцы, которые играли с лозунгами националистического направления. Напомню, даже в УЕФА рекомендовали убрать запрещенные лозунги из формы.

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Что касается болельщика, не так важно: русский он или нет. Большой респект парню, который не побоялся прийти на трибуну к украинским болельщикам с флагом и в форме сборной России. Очевидно, что он поддерживал Украину. Вместо того, чтобы на радостях убрать все негативы и проблемы, украинские болельщики испортили праздник себе и другим. Какой смысл? Думаю, это сделано специально, чтобы задеть или поймать звезду в интернете. Люди приехали болеть, а по итогам получают негатив. Если я правильно понимаю, отобрали флаг и разорвали форму. Это только портит праздник.

Такие вещи недопустимы. Осуждаю и призываю прекратить подобные выходки. На трибуне же есть служба безопасности и система распознавания лиц – при желании можно найти и наказать нарушителей. Не совсем понятно, почему не отреагировала служба безопасности и правоохранители. Наши дипломаты обязаны обратиться в полицию с просьбой разобраться с этим инцидентом. Дело надо довести до конца", – цитирует депутата championat.

Напомним, на трибуну к украинским фанатам пробрался неизвестный с флагом России и советской символикой, за что получил заслуженный хук по подбородку и был направлен в известном направлении уже без своей "экипировки".

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