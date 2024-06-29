"Ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к требованиям Марино Пушича, ведь в Колосе у него были одни задачи, а у нас немного другие. Специфика Шахтера вообще отличается от всех команд, поэтому посмотрим, как он себя проявит. Но это талант. Недаром же он сейчас в Шахтере.

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Чем именно Фесюн привлек Шахтер? Мы взяли его за определенные качества. Общались с Мистером, с Дарио, со всеми, была проведена аналитическая работа, и клуб решил, что он нам подходит. Посмотрим. Еще следует много работать, потому что он молодой.

Но то, что я больше всего ценю, – человеческие качества. Если он умный, образованный человек, это только поможет ему добавлять и улучшать свои качества. Поэтому Кирилл, безусловно, талант. Но талантов много, а время все покажет", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, 21-летний Фесюн подписал с "горняками" контракт сроком на 5 лет. По данным Transfermarkt, Колос получил за своего игрока 2,7 млн евро.

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