"У нас отсутствует группа футболистов – Ярмоленко, Степаненко, Цыганков, Беседин. Но, на мой взгляд, сборной не хватает Виталия Буяльского. Я не даю рекомендации тренерам, но констатирую факт, что в сложных матчах Динамо именно Виталий вытаскивал динамовцев, забивал важные голы.

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Он – универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по общей работе с ним в Говерле. Думаю, к финальной части Евро Шевченко еще посмотрит кандидатов в сборную и все-таки включит Буяльского в заявку", – поделился Грозный в комментарии meta-ratings.

Отметим, что Буяльский раз выходил на поле в составе сборной Украины еще в 2017 году в поединке против Косово. В текущем сезоне Виталий провел 27 матчей в составе Динамо, отметившись 5 голами и 7 ассистов.

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