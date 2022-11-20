"Я хочу посмотреть, насколько хороша Бразилия. Еще с детства испытываю определенную симпатию к этой сборной. Я думаю, что они, очевидно, собираются выйти в плей-офф.

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Мне нравятся некоторые из их игроков, у них блестящие вратари. Так что я с нетерпением жду матчей Бразилии. Полузащита из Манчестер Юнайтед – Каземиро и Фред. Ой, точно… Фред – это их слабое место! Но у них есть другие игроки, которые могут прикрыть это", – заявил Кин в программе Sky Sports.

Напомним, Бразилия попала в группу G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Команда Тите начнет турнир 24 ноября матчем против сербов.

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