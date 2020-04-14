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"Он – пример того, как деньги могут делать человека хуже": Шуфрич – о конфликте с Севидовым

19:43 100 Читати українською
"Он – пример того, как деньги могут делать человека хуже": Шуфрич – о конфликте с Севидовым
Александр Севидов / Фото из открытых источников

Экс-вице-президент ужгородской Говерлы Александр Шуфрич рассказал о конфликте с известным украинским наставником Александром Севидовым.

"У меня с Севидовым был конфликт, основной темой которого не были договорные матчи. Там была больше профессиональная этика. Не понимаю, почему тренер, который работал в таких неплохих клубах как Карпаты или Мариуполь, мог участвовать в подобных вещах. Я разочарован, но не удивлен. Этого можно было ожидать. К сожалению, Севидов – прекрасный пример того, что деньги могут делать человека хуже.

Шуфрич объяснил причины исчезновения Говерлы

Я всегда в своих интервью говорил, что время расставит все по своим местам. В результате, где Севидов, а где футбол. Где я? У нас разные с ним причины. Я не участвую в футбольной жизни страны по причинам, от меня не зависящим. И я наоборот делал все, чтобы эту жизнь продлить, пытаясь спасти клуб до последнего дня.

Например, за две недели до того как нам не выдали аттестат, мы рассчитались по решению международной инстанции с Сотириосом Балафасом на достаточно серьезную сумму. Если бы у нас не было желания спасти клуб, разве мы делали бы это? Мы до последнего верили, что сможем спасти клуб", – рассказал Шуфрич в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, ФК Говерла перестала функционировать после сезона 2015/16. Александр Севидов возглавлял ужгородский клуб с 2011 по 2013 годы (в первом же сезоне вышел с командой в Премьер-лигу).

"Після поразки нас відправили копати яму". Він керує школою з арифметики і не тримає зла на Шуфрича, попри борг у 9 млн

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Говерла Говерла Александр Шуфрич Мариуполь Мариуполь Видеоновости Александр Севидов Александр Севидов Сотириос Балафас Сотириос Балафас Карпаты Карпаты
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