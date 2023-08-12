"Эдди (Нкетиа) подытоживает, чего мы хотим в этом сезоне относительно состава. Он был игроком, который был очень разочарован тем, что не стартовал против Манчестер Сити и на этой неделе тренировался, как зверь.

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Многие игроки спрашивают: "Почему я не играю?". А дело в том, что Эдди говорит всем: "Посмотрите на все причины, которые я привожу вам". Когда выступаете с ним, вы знаете, что получите такой ответ, потому что он не ищет оправданий или чего-то другого. Он смотрит на собственную игру и на то, что он может сделать для команды. Он – пример, на который стоит смотреть каждому.

Всегда очень трудно выиграть первую игру, в этом есть что-то особенное. Мы хотели начать сезон хорошо и, думаю, сделали это очень убедительно. Хотя гол, которым мы пропустили, усложнил нам ситуацию. Мы были чрезвычайно доминирующими и создали достаточно много моментов, и это то, что мы должны делать", – цитирует наставника "канониров" официальный клубный сайт.

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