В матче 8-го тура чемпионата Испании Реал одолел на выезде Жирону со счётом 3:0. Покидая поле при счёте 2:0 в пользу "бланкос", нападающий Реала Винисиус Жуниор начал провоцировать трибуны стадиона Монтиливи неуместными жестами.

Бразильский форвард продемонстрировал болельщикам Жироны сначала один палец, затем – два. Эти жесты символизировали количество голов Реала в ворота каталонской команды.

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Как информирует журналист Diario Sport Тони Хуанмарти, будучи заменённым Винисиус не успокоился. После того как Джуд Беллингем забил за "бланкос" третий мяч, Жуниорс начал демонстрировать своим соперникам на чужой скамейке запасных жест с тремя пальцами. Украинские атакующие игроки Жироны Артём Довбик и Виктор Цыганков к тому моменту времени уже были заменены.

Ранее Винисиус неоднократно попадал в скандалы в качестве жертвы. Он жаловался на расистские выкрики болельщиков и соперников в отношении него.

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