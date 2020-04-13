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"Он – не чемпион": легенда Интера Бергоми – о лидерских качествах Дибалы

13 апреля 23:00 22 Читати українською
"Он – не чемпион": легенда Интера Бергоми – о лидерских качествах Дибалы
Пауло Дибала / Goal.com

Бывший защитник миланского Интера и чемпион мира-1982 в составе сборной Италии Джузеппе Бергоми поделился мыслями о форварде туринского Ювентуса Пауло Дибале.

"Пауло – отличный игрок, но он не великий чемпион. Вопрос заключается в том, сможет ли он выделяться в этом Ювентусе с Криштиану Роналду, который ведет за собой всех остальных.

Ювентус договорился с Дибалой о новом контракте, – СМИ

Чемпион – это тот, кто не вызывает сомнений и в клубе, и в сборной. Дибала не такой", – цитирует Бергоми Goal.com.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала провел 24 матча в Серии А, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Теги
Италия Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Аргентина Аргентина
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