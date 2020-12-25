"Он – монстр тренировок": Нагельсманн выразил желание поработать с Роналду
Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн хотел бы увидеть собственными глазами, как тренируется Криштиану Роналду.
"Криштиану Роналду, это было бы интересно. Со стороны часто видно только человека, который постит фото своей яхты. Но Хедира рассказывал мне о профессиональном подходе Роналду к тренировкам, и это впечатляет.
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Похоже, что он – монстр тренировок, первым приходит, последним уходит. При этом он очень дружелюбный парень. Очень поразительное сочетание", – приводит слова Нагельсманна Bild.
К слову, Роналду провел 14 матчей в текущем сезоне в составе Ювентуса, записав в свой актив 16 голов и 1 ассист.
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