"Криштиану Роналду, это было бы интересно. Со стороны часто видно только человека, который постит фото своей яхты. Но Хедира рассказывал мне о профессиональном подходе Роналду к тренировкам, и это впечатляет.

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Похоже, что он – монстр тренировок, первым приходит, последним уходит. При этом он очень дружелюбный парень. Очень поразительное сочетание", – приводит слова Нагельсманна Bild.

К слову, Роналду провел 14 матчей в текущем сезоне в составе Ювентуса, записав в свой актив 16 голов и 1 ассист.

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